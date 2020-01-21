"Вы у меня в гостях!" В Киеве маршрутчик набросился на ребенка. Видео

В маршрутке Киева произошел конфликт между водителем и подростком, который зашел в транспорт с мини-велосипедом.

Мужчина набросился на мальчика, применяя физическую силу и заставляя его выйти из автобуса. Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Выходи, я сказал, не имеешь права!" – закричал водитель. Подросток ответил, что по правилам он может зайти с таким транспортным средством. Водитель же заявил, что тот испачкает других пассажиров.

В Киеве маршрутчик набросился на ребенка Скриншот из видео

"Выгружай давай! Вы у меня в гостях. Не поедешь ты со мной!"– завелся мужчина. Пассажиры при этом призвали его оставить ребенка в покое.

Спор разгорелся и в сети. В комментариях под видео пользователи разделились на 2 лагеря. Одни заявили, что водитель прав, поскольку велосипед нужно перевозить в чехле.

Другие же возмутились хамством мужчины. "То есть, с "кравчучками" по ногам можно, а ребенку с маленьким великом нельзя?", "Отцу бы этого подростка теперь лично рассказать водиле о правилах поведения с детьми", "Водителю жалко провезти мальчика с великом в пустом автобусе? А внука своего тоже выгнал бы?", "Какие у нас люди злые и безразличные", "Это знаменитый черт из 115-го, самый невменяемый на маршруте. Часто такое устраивает на ровном месте", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки, которая направлялась от станции метро "Лесная" в Чернигов, набросился на участника Революции Достоинства и инвалида войны 3 группы, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.

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