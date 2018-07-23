В Киеве фура влетела в ресторан: появились первые фото

В Соломенском районе Киева 23 июля водитель грузовика въехал в здание ресторана "Искра".

В момент аварии посетителей в заведении не было, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

facebook.com/dtp.kiev.ua

"Водитель грузовика решил выпить кофе, не выходя из машины. Неизвестно, что стало причиной столь интересной аварии. Но, к счастью, без пострадавших. Чудом никого не было в кафе. На месте работает патрульная полиция", ― написали в группе.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Ресторан "Искра" до аварии Tomato.ua

Ресторан "Искра" до аварии v-ua.com

Напомним, что утром 23 июля под Киевом произошло ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Белоруссии. Как писал OBOZREVATEL, его причиной стало то, что водитель уснул за рулем.