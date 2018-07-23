Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

В Киеве фура влетела в ресторан: появились первые фото

1.6тЧитать новость на украинском

В Соломенском районе Киева 23 июля водитель грузовика въехал в здание ресторана "Искра".

В момент аварии посетителей в заведении не было, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Новости
Жизнь под угрозой: в Украине пассажиров возят "гробы" на колесах

"Водитель грузовика решил выпить кофе, не выходя из машины. Неизвестно, что стало причиной столь интересной аварии. Но, к счастью, без пострадавших. Чудом никого не было в кафе. На месте работает патрульная полиция", ― написали в группе.

facebook.com/dtp.kiev.ua

Ресторан "Искра" до аварии

Tomato.ua

Ресторан "Искра" до аварии

v-ua.com

Напомним, что утром 23 июля под Киевом произошло ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Белоруссии. Как писал OBOZREVATEL, его причиной стало то, что водитель уснул за рулем.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги