|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Книга жалоб

В гимназии Киева ребенка избили "за еду": что известно

2.3тЧитать материал на украинском

В Киеве в гимназии №191 шестиклассника из-за еды избили другие ученики. По словам матери пострадавшего Александры Качан, подобные нападения случались неоднократно и с разными детьми.

Об этом Качан написала в группе "Батьки SOS" в Facebook. Она уточнила, что ребенок продолжительное время просил деньги, потому что якобы не наедался. На деле же продукты отбирали его одногодки.

"Друзей моего сына держали и не пускали на помощь, пока другие его били. В последние дни отказывался ходить в школу, просил дать деньги на еду, потому что бутербродами не наедается. Теперь понятно, почему", ‒ написала Качан.

Новости
"Подкладывают в обувь какашки и плюют в спину": на Харьковщине подростки запугали всю школу
Гимназия 191

Гимназия 191

Google-карты

Женщина сообщила, что намерена обращаться в полицию и снимать побои.

В гимназии Киева ребенка избили "за еду": что известно

Как писал OBOZREVATEL, за 19 марта в Киеве трое учеников получили травмы во время драки в разных учебных заведениях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
2
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Концлагерь нацистов, людей за еду с детства учат бить и убивать...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения