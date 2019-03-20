В гимназии Киева ребенка избили "за еду": что известно

В Киеве в гимназии №191 шестиклассника из-за еды избили другие ученики. По словам матери пострадавшего Александры Качан, подобные нападения случались неоднократно и с разными детьми.

Об этом Качан написала в группе "Батьки SOS" в Facebook. Она уточнила, что ребенок продолжительное время просил деньги, потому что якобы не наедался. На деле же продукты отбирали его одногодки.

"Друзей моего сына держали и не пускали на помощь, пока другие его били. В последние дни отказывался ходить в школу, просил дать деньги на еду, потому что бутербродами не наедается. Теперь понятно, почему", ‒ написала Качан.

Гимназия 191 Google-карты

Женщина сообщила, что намерена обращаться в полицию и снимать побои.

Как писал OBOZREVATEL, за 19 марта в Киеве трое учеников получили травмы во время драки в разных учебных заведениях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!