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СБУ снова обвинили во лжи, показав новые фото уничтоженной мемориальной плиты

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Книга жалоб
1,3 т.
СБУ снова обвинили во лжи по поводу уничтожения мемориальной плиты

СБУ снова обвинили во лжи по поводу уничтожения мемориальной плиты.

Обнародованы новые снимки, на которых видно разбитую мемориальную плиту с именами погибших сотрудников в Центре специальных операций "Альфа" СБУ в Киеве.

Фото на своей странице в Facebook разместила украинская журналистка и писательница Лора Подгорная. Она уличила СБУ во лжи (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности Украины официально соврала миллионам украинцев и заблокировала функцию размещения фото, чтобы люди не постили снимки разбитой плиты и демонтированного знака", – написала она.

По словам Подгорной, есть информация, что демонтаж плиты и знака-тризубца был якобы произведен мужем нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

В сети обнародовали новое фото с уничтоженной мемориальной плитой СБУ

В сети обнародовали новое фото с уничтоженной мемориальной плитой СБУ (Facebook Лоры Подгорной)

Появилось новое фото уничтоженной мемориальной плиты СБУ

Появилось новое фото уничтоженной мемориальной плиты СБУ (Facebook Лоры Подгорной)

Facebook Лоры Подгорной

Facebook Лоры Подгорной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Березовец обнародовал фото демонтажа плиты с именами погибших сотрудников СБУ, на которых видно, что она была разбита в процессе демонтажа.

Позднее в спецслужбе пояснили, что мемориальную плиту заменили на Оранту по просьбе матерей и жен павших Героев, а сама она целая и находится в музее Центра специальных операций "А" в Киеве.

При этом Березовец обвинил СБУ во лжи о том, что плита уцелела.

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УкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныТарас Березовец
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