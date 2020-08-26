СБУ снова обвинили во лжи, показав новые фото уничтоженной мемориальной плиты

СБУ снова обвинили во лжи по поводу уничтожения мемориальной плиты.

Обнародованы новые снимки, на которых видно разбитую мемориальную плиту с именами погибших сотрудников в Центре специальных операций "Альфа" СБУ в Киеве.

Фото на своей странице в Facebook разместила украинская журналистка и писательница Лора Подгорная. Она уличила СБУ во лжи (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности Украины официально соврала миллионам украинцев и заблокировала функцию размещения фото, чтобы люди не постили снимки разбитой плиты и демонтированного знака", – написала она.

По словам Подгорной, есть информация, что демонтаж плиты и знака-тризубца был якобы произведен мужем нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

В сети обнародовали новое фото с уничтоженной мемориальной плитой СБУ (Facebook Лоры Подгорной)

Появилось новое фото уничтоженной мемориальной плиты СБУ (Facebook Лоры Подгорной)

Facebook Лоры Подгорной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Березовец обнародовал фото демонтажа плиты с именами погибших сотрудников СБУ, на которых видно, что она была разбита в процессе демонтажа.

Позднее в спецслужбе пояснили, что мемориальную плиту заменили на Оранту по просьбе матерей и жен павших Героев, а сама она целая и находится в музее Центра специальных операций "А" в Киеве.

При этом Березовец обвинил СБУ во лжи о том, что плита уцелела.

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