Расстрелы на Майдане: в Киеве разгорелся скандал из-за музея Революции Достоинства

В Киеве разгорелся очередной скандал вокруг строительства музея Революции Достоинства. Он вызван тем, что ГПУ по состоянию на 22 октября не провела следственный эксперимент на Институтской улице, который она анонсировала еще в июле.

Как заявил на брифинге руководитель следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, его сотрудникам помешал временный Мемориал. Отказ от его переноса не позволил следователям провести эксперимент для выяснения причин расстрелов на Майдане, пишет "Украинская правда".

"Следственный эксперимент привязан к началу строительства. Если говорят, что 24 октября должны быть результаты тендера, после которого уже будет победитель, который сможет приступать к работам, то уже 24-25 октября мы должны завершить эксперимент. Но мы к нему приступить не можем", — заявил Горбатюк.

Проект музея

Напомним, что 4 июля стало известно о запрете на строительство музея Революции Достоинства. 5 июля в ГПУ пояснили, что предписание прокурора на запрет строительства музея будет действовать всего несколько месяцев. Этот срок был необходим для завершения следственных экспериментов на ул. Институтская, где и планируется мемориал.

Как писал OBOZREVATEL, 6 июля отменили постановление департамента спецрасследований ГПУ о запрете на строительство Музея Революции Достоинства на улице Институтской.