"Больной человек!" В Киеве вандал осквернил мемориал погибшим воинам АТО

В Голосеевском районе Киева неизвестный облил краской мемориал, посвященнsq погибшим на Донбассе защитникам Украины.

Фото с места преступления опубликовали в "Киев Оперативный". Отмывать его ранним утром пришлось коммунальщикам.

"Опять больной человек купил краску, не пожалел на это деньги, свою утреннюю прогулку по парку и, вместо того, чтобы насладиться свежим утренним воздухом, облила памятный знак", – подписали снимок в соцсети.

Вандал облил краской памятник

Совет ветеранов АТО Голосеевского района (Facebook)

Розыском вандала будут заниматься правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве вандалы осквернили Бабий Яр. Они разбили одну мемориальную таблицу, еще одну – спилили.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!