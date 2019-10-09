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9 октября • обновлено в 18:19
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"Больной человек!" В Киеве вандал осквернил мемориал погибшим воинам АТО

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В Голосеевском районе Киева неизвестный облил краской мемориал, посвященнsq погибшим на Донбассе защитникам Украины.

Фото с места преступления опубликовали в "Киев Оперативный". Отмывать его ранним утром пришлось коммунальщикам.

"Опять больной человек купил краску, не пожалел на это деньги, свою утреннюю прогулку по парку и, вместо того, чтобы насладиться свежим утренним воздухом, облила памятный знак", – подписали снимок в соцсети.

Вандал облил краской памятник

Вандал облил краской памятник

"Больной человек!" В Киеве вандал осквернил мемориал погибшим воинам АТО

Совет ветеранов АТО Голосеевского района (Facebook)

Новости
Сжег венки и танцевал: под Днепром вандал надругался над мемориалом

Розыском вандала будут заниматься правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве вандалы осквернили Бабий Яр. Они разбили одну мемориальную таблицу, еще одну – спилили.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кстати, после 1945 года в Германии не осталось ни одного памятника эсесовцам. После победы демократии и европейских стандартов прав на Украине тоже не останется ни одного памятника нaциcтам и кaрателям.
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Serov Oleg
Serov Oleg
напротив,это очень здоровый человек
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Человек взял пример с активистов разрушителей памятников. Раз им можно, то почему бы не последовать их опыту
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