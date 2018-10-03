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''Помогите на дорогу!'' В метро Киева разоблачили мошенника. Появилось фото

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В Киеве в метро орудует аферист, который уже несколько месяцев подряд собирает деньги "на дорогу до Черновцов". Небезразличные люди уже несколько раз пытались ему помочь и давали крупные суммы, однако парню "на билет" все так же не хватает.

Как написали очевидцы в группе dtp.kiev.ua в Facebook, попрошайка стоит на разных станциях метро, а иногда даже берет с собой чемодан, чтобы доказать необходимость помощи.

"Стоит на "Вокзальной" мошенник, уже два месяца не едет домой. Гастролирует по станциях. Сердобольные граждане пускают слезу, дают ему кто по 5, 100, 20 гривен", — рассказали очевидцы.

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''Помогите на дорогу!'' В метро Киева разоблачили мошенника. Появилось фото

Facebook dtp.kiev.ua

Кроме этого, в комментариях к посту нашлись и другие подтверждения его мошеннической схемы.

"Я его уже года 2 вижу на "Крещатике" и "Вокзальной". Раньше без чемодана был", — написал Сергей Красноголовец.

''Помогите на дорогу!'' В метро Киева разоблачили мошенника. Появилось фото

Facebook dtp.kiev.ua

''Помогите на дорогу!'' В метро Киева разоблачили мошенника. Появилось фото

Facebook dtp.kiev.ua

''Помогите на дорогу!'' В метро Киева разоблачили мошенника. Появилось фото

Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в соцсети обнародовали еще один пост девушки, которая стала жертвой "развода" мошенника.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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