"Полное дно": под Киевом разгорелся скандал из-за гимна России

Под Киевом бар попал в скандал из-за трансляции футбольного матча между Россией и Хорватией на чемпионате мира ― 2018.

Некоторые посетители уверены, что работники заведения умышленно делали громче звук телевизора в момент проигрывания гимна РФ. Об этом написала Марина Кочур в группе "Мои Бровары".

"Категорически не советую жителям Броваров посещать заведение Smoky Bar. Там очень любят Россию. Настолько, что включают погромче их гимн во время трансляции футбольного матча", ― отметила девушка.

В комментариях под ее постом разгорелся настоящий спор: одни поддержали Кочур, другие ― защищали заведение.

"Показывать футбол с "Мордора" (вымышленная страна из литературного произведения Дж. Р. Р. Толкиена, где обитал главный негативный персонаж книги. В сети некоторые пользователи так называют Россию. ― Ред.) ― это дно, полное дно", ― написал Александр Данченко.

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"Понимаете, у нас такое общество, что для некоторых война еще и не начиналась", ― отметила в комментариях пользовательница под ником Tata Bu.

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Некоторые же пользователи посчитали, что в гимне России во время трансляции матча в общественных заведениях нет ничего плохого.

"И вы не советуете посещать этот бар потому, что вам там что-то не понравилось? От вас попахивает всемирным эгоизмом, советуйте своим родным, куда ходить и как ходить", ― написал Андрей Бодров.

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Также в комментариях высказалась и представительница оскандаливавшегося заведения.

"Матч транслировался на государственном канале Украины. То есть этот матч разрешили показывать в нашей с вами стране. Мы добавляем громкости каждый раз, когда идет трансляция матчей", ― написала Ольга Демченко.

Также она заявила, что администратор добавил звука после просьбы посетителей, "а все перекрутили так, словно мы не болеем за Хорватию".

Однако автор поста в ответ на это написала, что администратор заведения говорил о "великой и могучей России", а другие сотрудники бара просили его прекратить, потому что "набьют морду".

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Как писал OBOZREVATEL, в российском представительстве одной из французских компаний на почве чемпионата мира по футболу разгорелся небывалый скандал.