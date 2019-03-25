Под Киевом маршрутчики объявили бойкот: что произошло

В Борисполе Киевской области с 24 марта не ездят городские маршрутки. Их водители устроили страйк из-за требования понизить цены на проезд до 4,5 гривен.

Действующая цена одной поездки в городском транспорте ‒ 6 гривен, однако эту стоимость Киевский административный окружной суд признал противоправной, сообщил на своей странице в Facebook секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.

"Заговор перевозчиков не выезжать на маршруты и не обслуживать пассажиров должен быть наказан, потому что есть соответствующий договор с мэрией, где мы предусмотрели штрафные санкции", ‒ рассказал Годунок.

В Борисполе требуют снизить стоимость проезда

Для передвижения по Борисполю жители вынуждены или ходить пешком, или вызывать такси, тарифы в которых из-за ажиотажа повысили в два раза.

Александр Киселев, самый весомый перевозчик Борисполя, на маршрутах которого и требуют понизить стоимость проезда, заявил, что готов вообще отказаться от своего бизнеса и продать маршрутки, пишет местное издание "Вісті". По его словам, цена даже в 6 гривен убыточна, а о снижении до 4,5 не может быть речи.

В качестве поддержки Киселева от выхода на работу отказались маршрутки и других перевозчиков, называя требование снижения цен давлением на бизнес.

Кроме этого, снижение стоимости возможно после соответствующего решения городского исполкома, которое еще не было принято.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Борисполе разгорелся еще один скандал из-за магазинов duty free, расположенных в аэропорту.

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