Под Киевом девушку во время купания укусила змея

Под Киевом в Украинке девушку укусила змея во время купания в реке. По предварительным данным, она не была ядовитой.

ЧП произошло во время отдыха у реки Стугна. После выхода из воды пострадавшая заметила на ноге след от двух клыков, а рана начала болеть, пишет "Украинская городская рада" в Facebook.

Девушка поехала в больницу, однако врача на приемное покое не было. Ей пришлось просить вату со спиртом, чтобы обработать место укуса.

Место укуса Facebook Українська міська рада

"После продолжительного ожидания врач не был уверен, что делать, поэтому было принято решение звонить в консультацию в Обухов в реанимацию. Со времени укуса прошло около часа", – уточнили в группе.

Предварительным медицинском выводом назвали укус ужа. Пострадавшей дали препараты от аллергии.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве женщину укусил паук, который жил в ее квартире. У женщины началась сильная аллергическая реакция, рука отекла.

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