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Под Киевом девушку во время купания укусила змея

1.1тЧитать материал на украинском

Под Киевом в Украинке девушку укусила змея во время купания в реке. По предварительным данным, она не была ядовитой.

ЧП произошло во время отдыха у реки Стугна. После выхода из воды пострадавшая заметила на ноге след от двух клыков, а рана начала болеть, пишет "Украинская городская рада" в Facebook.

Девушка поехала в больницу, однако врача на приемное покое не было. Ей пришлось просить вату со спиртом, чтобы обработать место укуса.

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Место укуса

Место укуса

Facebook Українська міська рада

"После продолжительного ожидания врач не был уверен, что делать, поэтому было принято решение звонить в консультацию в Обухов в реанимацию. Со времени укуса прошло около часа", – уточнили в группе.

Предварительным медицинском выводом назвали укус ужа. Пострадавшей дали препараты от аллергии.

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве женщину укусил паук, который жил в ее квартире. У женщины началась сильная аллергическая реакция, рука отекла.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Воронова Елена
Воронова Елена
Мoя блaгодapноcть тeм, кто показaл мне чудo-сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁nhi0vlf Пpосто пpойдя прoстой опрoс пoлyчилa пoчти полyгодовyю заpплату)) Пoльзуйтесь, покa eще ecть возмoжноcть=)
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