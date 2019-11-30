"Дома ремонт так же делают?" Жителей Киева возмутил "тетрис" на дороге

В Киеве засняли на фото необычный тротуар. Дело в том, что большинство плиток были серого цвета, но между ними в непонятном порядке положили немного красных.

Об ситуации сообщил юрист и киевлянин Клим Братковский на странице "Неинтересный Киев" в Facebook. Он разместил соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда в городе нет единого стандарта тротуарной плитки", – коротко написал авто снимков.

Странный тротуар в Киеве Facebook/Клим Братковский

В сети пользователи начали активно комментировать ситуацию и шутить.

"Тетрис", "Это чтобы показать, что действительно меняли. Ведь, если заменить на серую, то работы не будет видно", "Все в порядке, это лава прорывается", "Я вас умоляю, через пару лет станет равномерно серым", "Это еще нормально, обычно в дырку асфальт ляпнули как попало, лопатой похлопали сверху и дальше пошли", "Всегда интересовало, а эти люди у себя дома так же делают ремонт?" – написали они.

Странный тротуар в Киеве Facebook/Клим Братковский

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Борщаговке в Киеве заметили необычную разноцветную лепнину на старом доме на улице Жолудєва. В сети пользователи с сарказмом отреагировали на ситуацию.

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