"Мордобой начался!" Под Киевом протестующие перекрыли дорогу

Под Киевом в пгт Гостомель 13 июля местные жители перекрыли движение транспорта. Таким образом они бастуют против вырубки леса.

На месте митинга образовалась пробка. Люди заблокировали дорогу и разбросали по проезжей части ветки деревьев (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Соответствующее видео опубликовали в Telegram dtp.kiev.ua.

"В Гостомеле протест, пробка такая, что лучше сюда не ехать. Перекрыли все, нельзя проехать, ничего сделать. Тут мордобои начинаются уже конкретные. Протесты из-за вырубки леса", ― рассказал очевидец.

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В соцсетях жители Гостомеля утверждают, что их лес начали рубить неизвестные люди, не имея на это разрешения.

"Приехали титушки и валят лес в районе "Чешского двора" (жилой комплекс. ― Ред.)", ― написала Елена Масон.

Facebook "Гостомель справжній"

Facebook "Гостомель справжній"

На опубликованных местными жителями видеозаписях видно, как группа молодых людей в одинаковых футболках столпилась вокруг деревьев и начала их рубить.

Как писал OBOZREVATEL, владельцы авто с иностранной регистрацией заканчивают протест в правительственном квартале Киева.