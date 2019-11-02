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2 ноября • обновлено в 14:49
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Игнорировал, кричал и высадил посреди дороги: Uber попала в громкий скандал в Киеве

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В Киеве местная жительница обвинила водителя службы такси Uber в том, что он, приехав по вызову, начал помогать завестись другому авто и игнорировал просьбы женщины поспешить. Во время поездки из-за замечаний мужчина стал агрессивным и высадил пассажирку из автомобиля.

Об этом рассказала пострадавшая киевлянка Наталья Бриль на своей странице в Facebook. Она отметила, что водитель, вероятно, даже не понимал ни украинского, ни русского языка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (2 ноября. – Ред.) утром я заказала такси, вышла на улицу, но водитель на ломаном русском сказал "Одна минута" и начал доставать шнур из багажника, чтобы помочь другому водителю завестись", – написала она.

Uber попала в громкий скандал в Киеве

Uber попала в громкий скандал в Киеве

Facebook Natalia Bril

По словам потерпевшей, она сказала, что из-за задержки может опоздать на поезд, однако водитель не понимал ее и продолжал делать свое.

"Мы стояли минут 7, и все это время он не реагировал на мои слова вообще!!! Когда мы поехали, уже было очевидно, что опоздаю. Я начала говорить, что это из-за того, что мы стояли. Не уверена, что он все понимал, но внезапно стал очень агрессивным – мне даже стало страшно – и высадил меня посреди дороги со словами: "Пиши в Uber", – подчеркнула женщина.

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Потерпевшая добавила, что на поезд не успела, ведь водитель не довез ее до вокзала, а деньги с карточки за поездку снялись.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Uber
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