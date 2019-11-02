Игнорировал, кричал и высадил посреди дороги: Uber попала в громкий скандал в Киеве

В Киеве местная жительница обвинила водителя службы такси Uber в том, что он, приехав по вызову, начал помогать завестись другому авто и игнорировал просьбы женщины поспешить. Во время поездки из-за замечаний мужчина стал агрессивным и высадил пассажирку из автомобиля.

Об этом рассказала пострадавшая киевлянка Наталья Бриль на своей странице в Facebook. Она отметила, что водитель, вероятно, даже не понимал ни украинского, ни русского языка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (2 ноября. – Ред.) утром я заказала такси, вышла на улицу, но водитель на ломаном русском сказал "Одна минута" и начал доставать шнур из багажника, чтобы помочь другому водителю завестись", – написала она.

Uber попала в громкий скандал в Киеве Facebook Natalia Bril

По словам потерпевшей, она сказала, что из-за задержки может опоздать на поезд, однако водитель не понимал ее и продолжал делать свое.

"Мы стояли минут 7, и все это время он не реагировал на мои слова вообще!!! Когда мы поехали, уже было очевидно, что опоздаю. Я начала говорить, что это из-за того, что мы стояли. Не уверена, что он все понимал, но внезапно стал очень агрессивным – мне даже стало страшно – и высадил меня посреди дороги со словами: "Пиши в Uber", – подчеркнула женщина.

Потерпевшая добавила, что на поезд не успела, ведь водитель не довез ее до вокзала, а деньги с карточки за поездку снялись.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 18 июля в Киеве местный житель заметил во дворе дома пьяного мужчину в машине популярного такси Uber.

В столице Украины разгорелся громкий скандал вокруг службы такси Uber. Водителя автомобиля обвинили в том, что он потратил деньги клиента-иностранца, которые тот забыл в салоне.

В Киеве такси Uber попало в новый скандал. Жительница города пожаловалась, что якобы забыла в автомобиле ценные арендованные вещи, но служба не смогла ничем помочь, а через некоторое время водитель сообщил, что ничего не нашел.

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