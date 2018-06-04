"Это надзиратель!" В Киеве вспыхнул скандал в трамвае

В Киеве контроллер в скоростном трамвае попала в скандал из-за выписанного штрафа.

Пассажиры обвинили ее в неправомерных действиях, рассказала Елена Николаенко в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

По ее словам, на станции "Гната Юры" возле турникетов дежурная предложила им закомпостировать талон уже в вагоне, чтобы не задерживать пассажиров.

"Когда мы зашли туда, то не сразу увидели компостер, а когда его нашли, то эта особа-питбуль не дала нам возможности передать на компостер билет", ― рассказала очевидица.

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

По ее словам, контроллер не подпускала их к компостеру, чем и вынудила ее подругу заплатить штраф.

"Она трогала меня руками, не давая передать этот треклятый талон. Я была согласна на просмотр произошедшего на видео и общение с полицией. Подруга отказалась и заплатила штраф", ― рассказала участница события.

Она считает, что контролер вела себя по-хамски и спросила совета, как бороться с подобными случаями.

"Может, кто-то сталкивался с такими тётками-надзирателями? Ненавижу это продолжение "совка"! Подскажите, как сделать правильно, чтобы ей хоть немного пришлось ответить за хамское поведение. Радость у нее на лице была неподдельной после штрафа", ― высказалась девушка.

Инцидент вызвал активное обсуждение в сети. Некоторые пользователи считают, что девушка могла не платить штраф.

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Другие комментаторы убеждены, что инцидент случился по вине девушек, которые нарушили правила проезда в общественном транспорте.

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Facebook "Мой Отрадный"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве на остановке скоростного трамвая спустя всего пару недель после ремонта начала отпадать от стен плитка.