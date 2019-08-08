"Думала, что крыса выпрыгнет!" Под Киевом известная сеть супермаркетов попала в громкий скандал

В городе Буча Киевской области магазин известной сети "Еко маркет", что находится рядом с кино-развлекательным комплексом "Аквариус", попал в громкий скандал. В сети люди обвинили его в продаже испорченных продуктов.

Фотографии заплесневелого хлеба выложила местная жительница Ольга Малина в группе "Мистоинформ – Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинское" в Facebook.

"Город Буча, "Еко макет", "Аквариус". Хлеб купили вчера", – написала она.

Хлеб Facebook Ольги Малины

В сети пользователи рассказали о подобных случаях в этом же магазине.

"Там всегда почти весь товар такой... Народ, я с вас поражаюсь... Это тоже самое, что в помойке ковыряться...", "Знакомая там работала, весь товар с истекшим сроком идет на переклейку дат или в кулинарию! Продажа до победы!!!", "А в Ирпене два дня назад продавали вонючее филе, а дата была свежайшая... Вот такая сеть – "Еко маркет", "Не была в этом супермаркете года три. Позавчера пришлось – водички купить заскочила. Мамадарагая... Это какое-то захудалое "Сильпо" в Зажопенске. Мне все время казалось, что на меня какая-то крыса выпрыгнет", "Это не "Еко маркет", а помойка", – прокомментировали они.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Супермаркет известной сети "Фуршет" в Киеве, что на Воздухофлотском проспекте, 66, обвинили в несоответствии ценников и реальной стоимости продуктов, а также продаже испорченных товаров.

Ранее в "Фуршет" покупатели увидели кошку, которая сходила в туалет прямо в торговый лоток с сахаром. Позже в магазине заявили, что ищут "хорошие руки" для нее.

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