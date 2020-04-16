Депутат городского совета Бучи (Киевская область) Елена Березинец устроила скандал в очереди под отделением "Укрпочты", обматерив местных жителей и избив некоторых пакетом.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в местном Facebook-сообществе (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Елена Березинец устроила скандал в Буче Скрин видео

Facebook-страница Елены Березинец

Березинец сделали замечание, потому что она была без маски и пыталась пройти на почту без очереди.

В ответ женщина развязала ссору, начала бить людей пакетом и, тыча фигу, пообещала не давать материальную помощь из депутатского фонда тем, кто делал ей замечания.

Председатель комиссии по вопросам регламента Екатерина Ципящук отметила, что депутат потеряла трех близких людей и нуждается в помощи. Председатель горсовета Анатолий Федорук в свою очередь попросил прощения за поведение Березинец.

Facebook-страница Елены Березинец

"Мы знаем о ее сложном эмоциональном состоянии и пытались оказать Елене Эдуардовне надлежащую помощь. На завтра в очередной раз я пригласил ее к себе на разговор. Надеюсь, что она прислушивается к советам и рекомендациям.

Этот случай заставляет меня обратиться к регламентной комиссии горсовета, чтобы там изучили данный вопрос и дали оценку такому поведению. Надеюсь, что этот конфликт и рассмотрение вопроса депутатской комиссией заставит Березинец принести извинения участникам конфликта, независимо от того, что было его причиной", – сказал мэр.

Добавим, на своей странице в Facebook депутат поделилась ссылкой на скандальное видео, никак не прокомментировав свой поступок.

Facebook-страница Елены Березинец

Скриншот

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