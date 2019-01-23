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Деньги, еда и обогрев: как жителей Киева заманивают на предвыборные митинги

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В Киеве в разгар предвыборной кампании начались сборы проплаченных митингов в поддержку кандидатов. "Массовку" для них ищут прямо в соцсетях.

За "работу на избирательном участке" в день выборов предлагают по 500 гривен. Подборку предложений на своей странице в Facebook обнародовала журналист Юлия Галушка.

"В группах актеров и массовки ищут людей "каждый день два месяца стоять на митингах" и "членов ЦИК" для работы на участках", – написала журналистка.

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К примеру, на "официальном митинге" анонимной партии предлагается питание, 300 гривен и "просто постоять с плакатом".

Деньги, еда и обогрев: как жителей Киева заманивают на предвыборные митинги

Facebook Yulia Galushka

Еще одни представители партии предлагают заработать 500 гривен, но 5 часов стоять на улице.

Деньги, еда и обогрев: как жителей Киева заманивают на предвыборные митинги

Facebook Yulia Galushka

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 году один из кандидатов на пост президента Украины подрался на своем митинге с коллегой по парламенту.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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