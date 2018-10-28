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''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''

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В Киеве в одном из магазинов украинской торговой сети "Фора" покупательница приобрела курицу, внутри которой обнаружила неизвестную таблетку-капсулу.

Об этом в Facebook рассказала киевлянка Оксана Януль, обнародовав фотографии "находки".

"А кто мне расскажет, лекарства от чего продают вместе с бедрами в магазине "Фора"? Это типа акция - купите 10 бедер и наберите на курс антибиотиков?" - написала девушка. Она уточнила, что речь идет о магазине на бульваре Вацлава Гавела, 45.

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''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''

Facebook Oksana Yanul

''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''

Facebook Oksana Yanul

''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''

Facebook Oksana Yanul

"Ужас, что мы едим", "Вынужденное вегетарианство", "Крутая такая курочка, на анаболиках что ли сидела, мышцы тренировала", "Просто жесть", - пишут в комментариях.

''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''
''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''
''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''
''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''
''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве рестораторы заведения "Хлебный" попали в скандал. Они послали на три буквы фотографа, который должен был снять о них сюжет.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
скандалыфотографии
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