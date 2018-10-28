''Что мы едим?!'' В известной сети украинских магазинов обнаружили курицу с ''сюрпризом''

В Киеве в одном из магазинов украинской торговой сети "Фора" покупательница приобрела курицу, внутри которой обнаружила неизвестную таблетку-капсулу.

Об этом в Facebook рассказала киевлянка Оксана Януль, обнародовав фотографии "находки".

"А кто мне расскажет, лекарства от чего продают вместе с бедрами в магазине "Фора"? Это типа акция - купите 10 бедер и наберите на курс антибиотиков?" - написала девушка. Она уточнила, что речь идет о магазине на бульваре Вацлава Гавела, 45.

Facebook Oksana Yanul

Facebook Oksana Yanul

Facebook Oksana Yanul

"Ужас, что мы едим", "Вынужденное вегетарианство", "Крутая такая курочка, на анаболиках что ли сидела, мышцы тренировала", "Просто жесть", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве рестораторы заведения "Хлебный" попали в скандал. Они послали на три буквы фотографа, который должен был снять о них сюжет.