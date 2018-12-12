''Бандера и убийца!'' В Киеве у ветерана АТО пытаются ''отжать'' квартиру

В Киеве у школьного учителя и экс-участника АТО Вадима пытаются обманным путем отобрать квартиру, которой он владеет вместе со своими двумя родственницами. Для завладения его имуществом мужчине угрожают и без его согласия "подселяют" чужих людей.

По словам Вадима, к этому причастны участники религиозной организации "Свидетели Иеговы", членом которой является одна из его сестер. Женщина хочет продать свою часть квартиры своим единоверцам, но Вадим против этого. Историю противоправной схемы рассказал замглавы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет.

"Несколько месяцев назад Вадим получил "письмо счастья" от нотариуса, в котором его уведомляли, что он имеет право приоритетного выкупа части квартиры за $10 000. Таких денег у Вадима не было. И нет. Он предложил сестре вариант — они продают всю квартиру, делят деньги на троих (получится даже больше) и расходятся с миром. Получил отказ", — пояснил Колубмет.

После этого Вадима позвал участковый полицейский из-за жалоб его сестры на то, что он якобы хочет ее убить. Также сестра обратилась в школу, где работает мужчина, и заявила о его "неадекватности".

"В квартиру приходит брокер с "покупателями", обещает веселую жизнь с ромами. В квартиру ночью подселяется квартирант, который встречает вышедшего на шум Вадима фразой "мы тебя научим, бандера и убийца". Драка, полиция, заявления", — рассказал также детали Колумбет.

Однако пиком в истории жилищного противостояния стало 10 декабря, когда к Вадиму домой пришли трое мужчин с монтировкой и начали ломать двери квартиры.

Иллюстрация РИА Новости Украина

"Их главной тактической задачей было обеспечить немедленное вселение в комнату чистоплотной и аккуратной ромской семьи, после знакомства с богатой культурой которых люди обычно бегут из собственных квартир, забрав только чашку", — написал замглавы Киевского городского союза ветеранов АТО.

По его словам, эта схема является достаточно распространенной: такие семьи "нанимаются" умышленно, чтобы сделать жизнь владельцев недвижимости невыносимой и повлиять на их решение.

"К счастью и благодаря невероятному стечению обстоятельств, как раз в момент ломания двери мимо по лестнице проходили ребята из Святошинского объединения ветеранов АТО, которые интегрировались в процесс и сгладили углы конфликта... Имеем следующую ситуацию — дверь сломана наглухо, дети орут на весь подъезд, ромская семья пишет заявления в полицию о том, как их избили, прибывший патруль устало берет пояснения", — пересказал Колубмет.

"Свидетели Иеговы" — запрещенная в ряде стран религиозная организация, исповедующая неортодоксальное направление христианства.

Как писал OBOZREVATEL, весной 2018 года стало известно о незарегистрированной официально секте "Коло слухачів", которая обосновалась в Ривне. Ее лидер называет себя Иисусом и требует от адептов деньги.

Он склоняет "прихожан" к переписыванию на него имущества, в том числе и недвижимости. Кроме этого, всем членам секты запрещено принимать любые лекарства.