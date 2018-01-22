ЧП с мостом в Киеве: появились новые подробности

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" опровергла информацию об обвале части путепровода в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Подчеркиваем, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет", - подчеркнули в корпорации.

В "Киевавтодоре" добавили, что на мосту случилась авария. Под грузовиком повредилась временная металлическая конструкция.

"В результате нарушения Правил дорожного движения, а именно: превышение высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода. Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершены, движение транспорта восстановлено в обычном режиме", - резюмировали коммунальщики.

Как сообщал "Обозреватель", металлоконструкция путепровода просела на мосту, расположенном на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.