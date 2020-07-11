Число больных COVID-19 в Киеве перевалило за 6 тысяч: озвучены свежие данные

В Киеве по состоянию на 11 июня зафиксировали 6115 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 125 человек, что на 7 больше, чем накануне.

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Как сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко, за сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет;

61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет;

1 девочка, которой 7 лет, и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах – по 14 случаев.

Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 июля в Украине официально подтверждены 52 843 случая коронавирусной инфекции. Из них 800 обнаружены за прошедшие сутки.