Чернобыль пылает: есть ли угроза радиации и кто может стоять за пожаром

5 июня в Чернобыльской зоне Киевской области произошло возгорание 10 га леса, что вызвало опасения у многих украинцев. Несмотря на то, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожары в зоне отчуждения происходят каждый год, опасность в том, что очаги возгорания расположены на пути к Рыжему лесу, который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя наибольшую дозу радиации.

По последним данным, ситуация улучшилась, пожарным удалось сократить площадь пожара до 3 га, однако все равно есть риски дальнейшего распространения огня из-за порывов ветра.

OBOZREVATEL собрал материалы, чтобы выдать полную картину чрезвычайного происшествия.

Как продвигается тушение пожара

5 июня в 10:10 в Чернобыльской зоне неподалеку от Рыжего леса произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

В комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Сейчас в зоне отчуждения горит трава и травяная подстилка на площади около 10 га. Там работают пожарные подразделения, тушат огонь с самолетов и вертолетов. Радиационной опасности для Киева нет" .

Карта пожара онлайн (скрин)

В ГосЧС также уточнили, что есть три очага возгорания. Они расположены по дороге к Рыжего леса, который считается одним из самых загрязненных участков Чернобыльской зоны - во время взрыва на АЭС он принял на себя большую дозу радиации.

По состоянию на 08:00 6 июня, по оперативной информации ГСЧС, площадь пожара сократилась до 5 га. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек личного состава. К тушению пожара также привлечены два АН-32П и вертолет Ми-8.

Фото пресс-служба ДСНС

По последней информации, площадь возгорания составляет уже около 3 га, однако в ГСЧС не прогнозируют, когда смогут полностью потушить пожар.

"Что касается шансов, здесь прогнозировать никто не будет, являются погодные условия, порывы ветра. Но работают наши подразделения, дополнительно привлечены силы со всей области, но прогнозов давать никто не может", - заявила OBOZREVATEL пресс-секретарь Виктория Рубан.

По ее словам, еще больше дополнительной техники и людей привлекать не будут, ведь площадь пожара уже достаточно невелика.

Опасность радиации

Пресс-служба ГСЧС почти каждый час отчитывается о радиационном фоне в пределах Киева и Киевской области, уверяя, что никаких превышений показателей по состоянию на 10:00 6 июня нет:

- В Киеве радиационный фон составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

- В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

- На промышленной площадке Чонобильськои АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Данные об уровне радиационного фона в Киеве и области можно посмотреть в режиме онлайн с помощью системы радиационного мониторинга, и по состоянию на 12:00 данные не совпадают с информацией от ДСНС.

Скрин с сайта НПО "Опыт"

Скрин с сайта НПО "Опыт"

С данными ГСЧС также не согласны экологи. Так, в комментарии OBOZREVATEL директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко выразил сомнения в достоверности данных, публикуемых ведомством.

"Почему нет данных санстанции, экоинспекции? Какие данные? По альфа, по бета, по гамма? Можно ли этому верить? И где они брали эти нормы, в каком месте? У меня очень много вопросов к этим данным", - говорит эколог.

По его словам, угроза для экологии есть. "Потому что это леса, которые имеют радионуклиды, и чтобы там ни говорили, угроза есть. Действительно, надо знать всю информацию, а мы ее не знаем. От нас все скрывают, как скрывали и раньше", - говорит Борейко.

Эколог также пояснил, что деревья в этой зоне заражены радиацией. Во время горения дымом радиация распространится не только по Киевской области, а в и Европу.

Фото пресс-служба ГСЧС

А вот по словам представителя Атомпрофсоюза Украины в Чернобыльской объединенной организации Николая Тетерина, пожар, охвативший Чернобыльскую зону, представляет опасность для работников зоны отчуждения и пожарных, но не для жителей Киева.

"Я считаю, что угрозы нет. Масштаб пожара не так велик. В основных дозообразующих элементов - цезия и стронция - период полураспада составляет 30 лет, количество этих элементов резко уменьшилась, поэтому их поднимается во время пожара относительно мало", - сообщил Тетерин в комментарии OBOZREVATEL.

Поджог или случайность?

По факту пожара ГУ ЧП в Киевской области уже открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины.

Рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара: самовозгорание сухой травы из-за жары, техническая причина, а также умышленный поджог.

По последней версии в СМИ появилась информация, что на месте пожара в Чернобыльской зоне было найдено 3 или 4 факела, что может свидетельствовать о поджоге.

В комментарии OBOZREVATEL спикер ГУ ЧП в Киевской области Николай Жукович подтвердил данную находку, однако опроверг версию, что пожар возник именно из-за факелов.

"Да, мы их нашли, их нашли в 3 км от первой зоны возгорания, но они даже не были подожжены, они использовались железнодорожниками для смазывания соединений железнодорожных путей. Говорить о том, что есть факелы, которыми совершили поджог, у нас оснований нет", - заявил спикер полиции Киевской области.

Сейчас, по его словам, никаких подтверждений относительно умышленного поджога нет, полиция опрашивает всех, кто мог находиться там в этот период, или рядом, и в рамках этого открыто уголовное производство, собираются показания.

Фото пресс-служба ГСЧС

Тем более в полиции рассматривается и техническая причина пожара.

"В плане могла ехать какая-то машина без искрогасителя на поле, могла искра оттуда упасть, а автомобиль поехать дальше. Мы говорим, что есть разные очаги, в разных местах, но они прошли по одной дуге", - сообщил он.