"Чересчур элитные!" В супермаркете Киева продавали ягоды "с сюрпризом"

В одном из супермаркетов Киева торгуют элитной черешней стоимостью почти 78 грн за кг. Правда, при этом она покрыта мхом и плесенью.

Соответствующие фото были выложены в Telegram-канале "Ху*вый Киев". Снимок был сделан на Подоле.

"Чересчур элитная черешня, в мехах из плесени!" - возмущаются киевляне.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Запорожья приобрела в одном из магазинов города шоколадку популярного бренда, однако внутри оказался пенопласт.