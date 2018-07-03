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LadyCity

"Чересчур элитные!" В супермаркете Киева продавали ягоды "с сюрпризом"

1.5тЧитать новость на украинском

В одном из супермаркетов Киева торгуют элитной черешней стоимостью почти 78 грн за кг. Правда, при этом она покрыта мхом и плесенью.

Соответствующие фото были выложены в Telegram-канале "Ху*вый Киев". Снимок был сделан на Подоле.

"Чересчур элитная черешня, в мехах из плесени!" - возмущаются киевляне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Запорожья приобрела в одном из магазинов города шоколадку популярного бренда, однако внутри оказался пенопласт.

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Тема
Качество продуктов в Украине
Место
УкраинаКиев
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