Будущие капитаны: в Киеве курсанты опозорились в метро - видеофакт

Курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко массово перепрыгивали через турникеты и пролезали под ними на станции метро "Выставочный центр".

"А хули-хули-хули-хули-хули-хулиганы, будущие командиры, будущие капитаны! Без колебаний отважные, храбрые без причины! Хулиганы - настоящее будущее Родины! (Тартак)", – написала пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца)

Она отметила, что руководству Военного института сообщили о нарушении правил платы проезда, льготного прохода и пользования турникетами в подземке.

Поведение курсантов вызвало резонанс в сети.

Пользователи разделились на два лагеря. Некоторые заявили, что это позор.

Другая часть более лояльно отреагировала на ситуацию. Некоторые задались вопросом, бесплатный ли проезд у курсантов.

"А курсантам вообще проезд бесплатный?", "Это курсанты. Им проезд бесплатный. Но чтобы не стоять в очереди, они пошли скакать. Стоит написать их начальству, и максимум, что они получат - выговор", - отметили в сети.

В свою очередь, источники InfoResist в Министерстве обороны Украины рассказали, что руководство института уже провело разъяснительную беседу с курсантами.

"Дирекцией ВИКНУ проведена разъяснительная работа с курсантами, перед выездом проводятся дополнительные инструктажи. Вместе с тем, со стороны руководства ведомства к Киевской городской администрации будет направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность занесения курсантов во льготную категорию пассажиров, которые пользуются городским транспортом", — сообщил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве подорожает проезд на метро почти в два раза.