Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

В Киеве на Русановском озере обнаружили огромное количество дохлой рыбы.

Более 200 туш толстолобика и карпа, которые начали гнить и вонять, нашли активисты. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Сейчас идут заморы в небольших водоемах в Киеве, маловодный год, малый снегозапас, понижен уровень грунтовых вод. Если их недостаточно, концентрация химических элементов может быть повышена, недостаточно кислорода в воде", – пояснил начальник отдела охраны окружающей среды КП "Плесо" Константин Мовчан.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Отмечается, что экологи взяли воду на пробу, чтобы выяснить причину массового мора рыбы.

Местные жители, в свою очередь, заверили, что знают виновников экологического бедствия – вину возложили на строителей, которые через озеро уже второй год возводят мост.

Киевляне с опаской предупреждают, что грязная вода с остатками топлива и стройматериалов может попасть в Днепр, что приведет к более серьезным последствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Теремках в прудах заметили массовую гибель рыбы. Некоторое время назад там произошел мор уток.

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