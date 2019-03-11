|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

2.3тЧитать материал на украинском

В Киеве на Русановском озере обнаружили огромное количество дохлой рыбы.

Более 200 туш толстолобика и карпа, которые начали гнить и вонять, нашли активисты. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Сейчас идут заморы в небольших водоемах в Киеве, маловодный год, малый снегозапас, понижен уровень грунтовых вод. Если их недостаточно, концентрация химических элементов может быть повышена, недостаточно кислорода в воде", – пояснил начальник отдела охраны окружающей среды КП "Плесо" Константин Мовчан.

Новости
''Рыба и черепахи сварились'': в Киеве случилось масштабное коммунальное ЧП
Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

Скриншот из видео

Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

Скриншот из видео

Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

Скриншот из видео

Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

Скриншот из видео

Берег усеян трупами: в Киеве случилось серьезное ЧП

Скриншот из видео

Отмечается, что экологи взяли воду на пробу, чтобы выяснить причину массового мора рыбы.

Местные жители, в свою очередь, заверили, что знают виновников экологического бедствия – вину возложили на строителей, которые через озеро уже второй год возводят мост.

Киевляне с опаской предупреждают, что грязная вода с остатками топлива и стройматериалов может попасть в Днепр, что приведет к более серьезным последствиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Теремках в прудах заметили массовую гибель рыбы. Некоторое время назад там произошел мор уток.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Экология в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Экология в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
рыба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения