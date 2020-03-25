"Абсолютная ложь!" Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве

Мер Киева Виталий Кличко призвал журналистов проверять информацию и не распространять манипулятивные сообщения по поводу ситуации с пандемией и противодействием распространению коронавируса. Также он сообщил о сотрудничестве столичных медиков с врачами из провинции Хубей и города Ухань - эпицентра распространения коронавируса в Китае, где пандемию удалось преодолеть. Об этом речь шла во время онлайн пресс-конференции Кличко, которая состоялась 25 марта.

Виталий Кличко

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Мер Киева сообщил ,что столичные врачи приняли участие в телемосте с китайскими коллегами.

"Китайские медики рассказали, что средний курс лечения длился 20 дней с момента выявления первых симптомов. Очень сложная ситуация была с самого начала, когда люди пренебрегали рекомендациями и не обращались вовремя к врачам. Из-за этого была такая высокая смертность. Поэтому главное, что может остановить распространение болезни – соблюдение строгих ограничений. Когда все люди остаются по домам. Только внедрив эти меры, китайские власти смогли остановить распространение вируса", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что китайские врачи поделились со столичными медиками собственным опытом, как уберечься во время лечения больных от заражения.

"Китайские медики подчеркнули, что готовы и дальше предоставлять любую полезную информацию. Также для необходимых консультаций столичная власть создала группу из медиков и менеджеров, которая сотрудничает со специалистами Всемирной организации здравоохранения", - отметил мер Киева. И призвал киевлян при первом появлении симптомов оставаться дома, связаться с семейным врачом, выполнять все его рекомендации. А при ухудшении самочувствия сразу вызывать "скорую помощь".

Виталий Кличко

Кроме того, Кличко призвал журналистов проверять информацию и не распространять манипулятивных сообщений и не провоцировать панику.

"Хочу обратиться к киевлянам, к некоторым журналистам. Не кошмарьте врачей! Не врывайтесь в больницы ради видео и лайков в Фейсбуке! Это аморально. Дайте медикам работать, потому что кто нас потом будет спасать?" - эмоционально заявил Кличко.

Мер столицы также опроверг несколько фейков относительно готовности Киева к эпидемии, появившихся в информационном пространстве. В частности, он прокомментировал заявление одной из киевских журналисток, сообщившей, что больных коронавирусом будут доставлять в Киевскую городскую больницу №8, где не хватает средств защиты для врачей.

"Киевская городская клиническая больница №8, в отношении которой сегодня распространяют недостоверную информацию, не входит в перечень больниц, которые определены как опорные для приема больных коронавирусом. Журналисты могли бы этим поинтересоваться. Список этих больниц был обнародован", - подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что принимать пациентов будут 7 столичных больниц – 3 для взрослых, 2 для детей и 2 для беременных. Это Александровская, Киевская городская больница №4, городская клиническая больница №9, Киевская городская детская больница №1, городская детская клиническая инфекционная больница и городские роддомы №3 и №5. Все они обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами и средствами защиты.

"Отдельно подчеркиваю: средства индивидуальной защиты мы в первую очередь передаем медикам этих опорных больниц", - сказал Кличко.

Также мер Киева опроверг информацию о том ,что в Александровскую больницу доставляют исключительно VIP-пациентов.

"Некоторые умники пишут, что Александровская – это некая "новая Феофания", VIP-больница. Что туда принимают только депутатов. Это абсолютная ложь! Александровская больница первой начала принимать больных. И стала, можно сказать, флагманской. Статус больного в этом случае не имеет никакого значения. Например, студент, заразившийся в Украине, также был госпитализирован в Александровскую больницу. Остальные 6 определенных медучреждений также готовы к приему больных с подозрением на коронавирус", - подчеркнул Кличко.

Напомним, за последние сутки, 24 марта, количество киевлян, заболевших COVID-19, возросло до 31 человека. Накануне вечером Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" подтвердило еще 3 новых случая заболевания коронавирусом в Киеве. Еще 30 образцов проверяются.

Все трое заболевших киевлян - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, недавно вернувшийся из Франции - 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

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