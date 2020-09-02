Звезда СССР из фильма "Доживем до понедельника" умерла за день до юбилея

Советская звезда кино Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника", умерла 1 сентября.

Актриса не дожила до своего юбилея всего один день – 2 сентября ей могло исполниться 75 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", – рассказала изданию подруга заслуженной артистки РСФСР Нина Давыдова.

Печерникова в фильме "Доживем до понедельника" Afisha.ru

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в городе Грозном (Чеченская республика, РФ). В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года – в Академическом театре им. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

Ирина Печерникова в фильме "Первая любовь" Рinterest

В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. В 1990-х приостановила карьеру. В 2010 году возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей шоу "Формула красоты" на канале СТС.

Ирина Печерникова умерла за день до 75-летия Канал "Россия 1"

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября умер известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.

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