Представители телеканала Nickelodeon, который демонстрирует контент для детей, раскрыл имена разработанных персонажей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. В их число вошел знаменитый герой мультиков Губка Боб.

Так, создатели мультфильма "Губка Боб квадратные штаны" и ряда других детских картин показали тройку персонажей с нетрадиционной ориентацией в честь Pride Month (месяца защиты прав сексуальных меньшинств). Об этом студия Nickelodeon написала в своем Twitter-аккаунте.

"Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц", – сообщили представители канала и прикрепили к посту фотографии Губки Боба, Швоза Швартса из детского фильма "Опасный Генри", а также главной героини мультсериала "Аватар: Легенда о Корре".

Знаменитого Губку Боба разработчики сделали геем

Герои картин изображены на радужном фоне, так как радужный флаг (Pride flag) является международным символом ЛГБТ-сообщества.

Отметим, причисление Губки Боба к геям вызвало бурную реакцию у зрителей. Многие из них возмутились, что это – один из самых узнаваемых среди детей персонажей и поэтому не стоило вообще конкретизировать его ориентацию.

Другие же, наоборот, отметили, что для них это не стало открытием, так как давно подозревали, что главный герой — гей. Пользователи социальной сети вспомнили, что в одном из эпизодов 2002 года Губка Боб и его лучший друг, морская звезда по имени Патрик, были показаны как семейная пара, воспитывающая брошенного морского гребешка.

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