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16 декабря • обновлено в 19:46
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Вот что бывает, когда власти кладут болт на народ

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Далеко не каждая демократия отличается уважением к народу. Часто чиновники не считают нужным ставить интересы простых людей превыше собственных амбиций. Ведь это один из главных принципов демократии — служить народу!

Но один помощник окружного прокурора решил, что может самостоятельно вершить правосудие. Он освободил из-под стражи преступника, который во время ограбления дома едва не убил его хозяина. Отец семейства лежал связанный и наблюдал за тем, как убивают и насилуют его жену и дочь.

Вот что бывает, когда власти кладут болт на народ

У суда оказалось слишком мало доказательств против убийцы, чтобы приговорить его к смертной казни. Поэтому вину на себя взял его подельник, который даже не попытался остановить убийцу. Настоящий насильник отделался тремя годами тюрьмы, после чего вышел на свободу.

Естественно, это не понравилось жестоко униженному хозяину ограбленного дома, и тот решил жестко отстоять свою семью и расправиться с прогнившей насквозь системой. Что же сделает мужчина? Смотрите в триллере Феликса Гэри Грей "Законопослушный гражданин".

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