Первый Бонд, борьба за свободу Шотландии и титул рыцаря: главные факты и цитаты Шона Коннери

Знаменитого актера, первого в мире Джеймса Бонда, Шона Коннери не стало 31 октября 2020 года – он скончался во сне после продолжительной болезни. За свою долгую жизнь звезда "бондианы" отметился в разных ярких фильмах, выиграл в конкурсе "Мистер Вселенная" и заслужил славу "хранителя Шотландии".

OBOZREVATEL раскрывает главные факты из жизни прославленного актера, а также цитаты и фото.

"Я думаю, что если не относиться к жизни с юмором, то она сведет вас с ума"

Томас Шон Коннери (именно так звали будущую звезду при рождении) родился в столице Шотландии, Эдинбурге, 25 августа 1930 года в семье рабочего и уборщицы. Интересно и то, что отец будущего актера был ревностным католиком из Ирландии, а вот мать была протестанткой, родившейся в Шотландии. Однако, с юных лет Томас был поклонником своей родины, был ближе к протестантской вере, что в дальнейшей жизни отразилось на нем очень сильно.

Стоит отметить, что уже в 10 лет Томас стал отзываться только на имя Шон, полностью игнорируя первое имя. Предвоенное и военное детство Коннери не было изобильным и сытым, поэтому уже в 12 лет мальчик начал трудовую деятельность – раздавал газеты, Одной из самых стабильных работ для будущего актера стала профессия молочника.

Однако, трудности юности не помешали Коннери стать великаном – в 18 лет рост будущей звезды сравнялся со 189 см. Развитый юноша с легкостью прошел медицинскую комиссию и отправился служить на британский военно-морской флот. Во время службы Коннери сделал две татуировки: "Мама и Папа", а также "Шотландия навсегда" - вновь проявилась страстная любовь юноши к родине.

"Когда родился мой брат Нил, он занял мое место в комоде, а меня переселили на кушетку. Мой отец был работягой, он приносил домой два доллара в неделю."

Совмещая школу и работу, Коннери успевал также заниматься спортом. С детства он любил гонять мяч – сверстники даже называли его Большой Тэм (по аналогии с именем Том), потому что он был самым высоким среди сверстников и мог побить любого из команды соперников по футболу. Кстати, любовь к этому истинно английскому виду спорта Коннери пронес через года: до самой смерти он был активным болельщиком и почетным членом фан-клуба "Рейнджерс".

Игры в дворовой футбол переросло в профессиональное занятие спортом – в его футбольных талантах был убежден даже легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Мэтт Басби, который даже предложил юноше профессиональный контракт. Однако, в то время Коннери был увлечен также тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Будущий актер удостоился призового места на конкурсе "Мистер Вселенная", и, взвесив долговечность карьер атлета и футболиста, отказался. Впоследствии, и увлечение бодибилдинга также ушло на второй план, оставшись просто регулярными физическими нагрузками.

Службе в военно-морском флоте помешала проявившаяся язва желудка, из-за которой продолжить военную карьеру не получилось. По возвращению домой, Коннери брался за любую работу – был спасателем в бассейне, чернорабочим на стройке, полировщиком гробов и даже моделью для начинающих художников. Кстати, культовый по тем временам художник Ричард Демарко называл молодого человека "совершенным Адонисом".

Именно работа натурщиком проложила Коннери дорогу в театр. В поисках заработка, в конце 1951 года он устроился в Эдинбургский королевский театр, где стал играть сначала совсем маленькие эпизоды. Однако, увлечение бодибилдингом и последующая победа в дивизионе конкурса "Мистер Вселенная" привел молодого актера на съемочную площадку, куда его пригласили на пробы в короткометражку "Саймон" в 1954 году. Затем последовали роли в эпизодах, массовке, а также роли второго плана. До настоящей славы оставалось четыре года.

К 1957 году Шон Коннери был уже вполне крупным и заметным артистом у себя на родине. У него был ряд рекламных контрактов, несколько спектаклей и роли в кино, правда – второстепенные. Однако, 1957 стал для актера крайне удачным. Во-первых, восходящая звезда получил приглашение сняться в культовом фильме "Эль Сид", а также – встретил любимую женщину, актрису Дайан Силенто.

С ней Коннери планировал построить семью и даже мечтал сняться в одном фильме, но планам помешала болезнь. В этом же году Силенто ставят диагноз "туберкулез". Коннери, не раздумывая, отказывается от предложения режиссера Энтони Манна и отправляется вместе с возлюбленной на юг Англии, где та проходила лечение. И может быть, в тот момент знаменитым Коннери не стал, но поступил он как настоящий мужчина.

"Я люблю женщин. Не понимаю, но люблю"

Не зря говорят, что любовь вылечит все: на следующий год Силенто почувствовала себя лучше, в 1962 влюбленные сыграли свадьбу и прожили в браке 11 лет. В семье родился сын Джейсон Коннери, который впоследствии пошел по стопам родителей и стал актером.

Но слава от Коннери не убежала – в 1958 году ему предлагают роль в фильме "Другое время, другое место" и эта работа становится для актера пробивной.

Успех в фильмах "Другое время, другое место" и "Самый длинный день", конечно, помогли Коннери стать узнаваемым актером, но до всенародной славы было далеко. В 1962 году режиссер первого фильма о суперагенте Джеймсе Бонде Теренс Янг и продюсеры обратились к актеру с просьбой прибыть на пробы главного героя после того, как стало понятно, что основной претендент – модель Питер Энтони не может справиться с ролью.

Коннери прошел пробы с успехом и с этого момента начался звездный час в карьере актера. Он сыграл Джеймса бонда в шести сериях бондианы: "Доктор Ноу", "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Бриллианты навсегда" и "Живешь только дважды". Именно в его классическом исполнении Бонд вошел в тройку величайших экранных героев вместе с Индианой Джонсом и Аттикусом Финчем. Кстати, именно для Коннери автор франшизы Виктор Флеминг "сделал" Джеймсу Бонду шотландские корни.

Однако, не только ролью Джеймса Бонда отметился в своей актерской карьере Шон Коннери. Так, критики высоко оценили игру актера в фильме "Красная палатка", где он сыграл прославленного путешественника и "Наполеона полярных стран" Руаля Амундсена. Также хорошо была встречена его роль полковника в фильме "Убийство в восточном экспрессе". Поздние проекты актера – "Имя Розы" и "Робин Гуд: принц воров" также стали знаковыми в его карьере.

Коннери неоднократно получал премию BAFTA и "Золотой глобус", а вот "Оскар" в его карьере случился лишь один раз – это был приз за лучшую роль второго плана в картине Брайана Де Пальмы "Неприкасаемые".

Кстати, за "Оскаром" пошла и череда коммерчески и зрительно успешных картин – "Охота за "Красным Октябрем", "Скала", "Западня", а также третья часть франшизы "Индиана Джонс".

После успешного выхода фильма "Найти Форрестера" в 2000 году, Коннери впервые задумался об уходе из кинематографа. Причиной тому стало, по его собственным словам – "пошлость и плохие сценарии", которые ему якобы стали предлагать. В результате, сыграв одну из центральных ролей в фильме 2003 года "Лига выдающихся джентльменов", спустя три года Коннери объявил об окончательном уходе из кинематографа.

При этом, актер отказался от роли Гэндальфа и не смогли "заманить" актера на съемочную площадку даже 15% от сборов трилогии "Властелин колец" по всему миру (а от суммы в 400 миллионов долларов мало кто сможет отказаться). Кроме того, не судьба ему было сыграть и одну из важных ролей в новой части "бондианы" - "Скайфолл".

"Некоторые старятся. Некоторые созревают"

Мы уже рассказывали, что с юных лет Коннери отличался неподдельной любовью к своей родной стране – Шотландии. Эту любовь не смогла перебить ни всенародная слава во многих странах мира, ни возможность безбедно жить в любом уголке земного шара. Актер много жертвовал на развитие инфраструктуры родного края, а также на изучение истории Шотландии.

Любовь не перебил даже рыцарский титул, который королева Елизавета II лично вручила ему на церемонии. В 2008 году Коннери выпустил книгу-автобиографию "Быть шотландцем", в которой рассказал не только о своей жизни, но и об истории, природе и пути Шотландии.

"Недавно я обнаружил, что обо мне написано 10 книг. Из любопытства начал читать одну и выбросил, потому что там оказалось сплошное вранье. В бешенстве я позвонил своему адвокату и велел ему немедленно подать на издателей в суд. А он возразил, что самый лучший способ расставить все по своим местам - написать о себе самому"

Вскоре эта любовь вылилась в радикализм – в последние годы жизни актер жил на Багамских островах, на собственной вилле в Насау, куда отправился вместе со своей супругой Мишлин Роквебрюн, с которой прожил 45 лет в законном браке.

"С женой я познакомился за игрой в гольф. Она француженка и тогда не говорила по‑английски, а я не говорил по‑французски, так что особых шансов утомить друг друга беседой у нас не было. Вот почему мы очень быстро поженились"

Последним появлением актера на публике остается теннисный US Open трехлетней давности, где он в компании еще одного великого шотландца Алекса Фергюсона болел за соотечественника Энди Маррея. Скончался Шон Коннери в своем доме, во сне, после продолжительной болезни 21 октября 2020 года.

"И хотя ноги мои устали, сердце – нет"