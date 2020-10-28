В России сняли сериал "Перевал Дятлова": трейлер вызвал ажиотаж в сети

В сети опубликовали первый трейлер многосерийного триллера "Перевал Дятлова", первая серия которого выйдет 16 ноября на российском канале ТНТ.

Видео вызвало ажиотаж среди пользователей. Многие из них отметили, что сериал может стать "единственным качественным продуктом" канала. Ролик представлен на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сильный трейлер! Вставки с флешбеками под советскую экранизацию так просто огонь", – написали в комментариях.

"На ТНТ приняли адекватность и выпустили годный трейлер к интересному проекту! Это самый лучший проект канала", – добавили другие.

"Перевал Дятлова": о чем сериал

Остросюжетный сериал основан на событиях, произошедших в 1959 году в уральских горах с группой советских студентов под руководством Игоря Дятлова. В сериале реконструируют поход группы к заснеженным вершинам и расскажут о следственных действиях КГБ.

Знаменитую историю о советских студентах, погибших в горах Урала, зрителям собираются показать с двух сторон. Первая сюжетная линия будет посвящена самому восхождению группы под руководством Игоря Дятлова, вторая, соответсвенно — расследованию уже произошедшей трагедии.

В сериале снялись Мария Луговая, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков, Алексей Бардуков, Ирина Лукина, Иван Мулин и другие. Студентов из группы Игоря Дятлова сыграли молодые актеры, имеющие сходство с прототипами.

Сериал "Перевал Дятлова": где и когда смотреть 1 серию

"Перевал Дятлова" выйдет на экраны в понедельник, 16 ноября. Первая серия будет показана в 22:00 по Москве на канале ТНТ. Позже сериал будет доступен для просмотра в сети. На украинском телевидении транслировать "Перевал Дятлова" не будут.

Напомним, 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута – поселка Вижай – 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.

Спустя 60 лет этим делом занялась генпрокуратура РФ, из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Читайте на OBOZREVATEL главные версии таинственной гибели группы Дятлова, а также паранормальные версии смерти туристов.