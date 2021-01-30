Претендентами на "Оскар" стали сразу два украинских фильма

В длинный список претендентов на "Оскар" попали два украинских фильма о событиях на Донбассе – "Атлантида" и "Земля голубая, будто апельсин".

Лонг-лист объявила Американская академия кинематографических искусств и наук. Новостью поделилась пресс-служба Госкино на своей странице в Facebook. Известно, что указанные кинокартины созданы при поддержке ведомства.

В обеих номинациях короткие списки из 15 претендентов будут объявлены 9 февраля.

"Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выставлена в номинации "Лучший международный художественный фильм". В сентябре-2020 она была выбрана Украинским Оскаровским комитетом как национальный претендент на эту премию.

Фильм "Атлантида" показывает 2025 год, когда Украина победила в войне на Донбассе. Главный персонаж страдает посттравматическим стрессовым расстройством и не может покинуть отравленную войной территорию.

Примечательно, что в этой ленте снимались не профессиональные актеры. Она была сняла в Мариуполе и Киеве.

Более детально об "Атлантиде" можно почитать в нашем материале.

"Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилык будет бороться за номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм".

Это кино рассказывает о многодетной семье из "красной зоны" Донбасса, где боевые действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, Анна и ее четверо детей снимают вместе любительский фильм о своей жизни в довольно сюрреалистических обстоятельствах.

Более детально о "Земле голубой, будто апельсин" можно почитать в нашем материале.

Напомним, за эту ленту Цилык получила приз известного американского фестиваля независимого кино "Сандэнс".

Как сообщал OBOZREVATEL, церемонию вручения "Оскара", которая традиционно проходит в феврале, в 2021-м перенесли на 25 апреля из-за пандемии. Однако, представитель Американской телеакадемии рассказал, что в этом году мероприятие состоится в обычной очной форме.