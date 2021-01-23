В Китае к годовщине локдауна выпустили фильм об Ухане

В пятницу, 22 января, в Китае выпустили документальный фильм о городе Ухань, который посвятили годовщине 76-дневного локдауна. Лента называется "Дни и ночи в Ухане" (Days and Nights in Wuhan).

В картине представлены материалы 30 режиссеров, которые передают все страдания во время пандемии коронавируса, который начал распространяться по городу в декабре 2019 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, фильм "Дни и ночи в Ухане" имеет хорошую государственную поддержку и поэтому его планируют показать на многих фестивалях и в кинотеатрах.

Главным режиссером киноленты является Цао Цзиньлин. По его словам, он снял фильм о борьбе с эпидемией COVID-19, а некоторые детали могут вызвать отклик у зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заметили любопытное сходство между событиями, которые развиваются в мире из-за распространения коронавируса и сюжетом знаменитого голливудского блокбастера "Заражение".