В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Заборонений"

4 сентября, ко дню памяти известного украинского поэта и правозащитника Василия Стуса, в Оскаре состоялась гала-премьера бойопика – "Заборонений" с актерским составом и съемочной группой фильма .

Первыми ленту увидели Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко, Сергей Лещенко, Петр Ющенко, Владимир Омелян, Тарас Тополя, Alyosha, Дмитрий Ярошенко, Роман Бровко, Сергей Неретин, Маричка Падалко, Егор Соболев, Лидия Таран, Игорь Кондратюк, Василий Вирастюк, Ирма Витовская, Римма Зюбина, Женя Янович, Василий Вирастюк, Назар Гук-Юлик, Валерия Толочина, Илья Кваша, Роман Михно, Ирина Кудашова, Вячеслав Соломка, Екатерина Кистень, Евгений Нищук, Юрий Марченко, Алексей Тритенко, Валерия Чачибая, Артем Травкин и многие другие.

Фильм показывает этап становления Стуса как поэта и борца за украинскую культуру, а также о тщетных попытках тоталитарной советской власти соблазнить поэта продать душу за "свободу". Как отметил режиссер Роман Бровко: "Фигура Василия Стуса достаточно известна для всех, но эта история открывает резонансные малоизвестные факты. Далеко не все знают, что заключенный Василий Стус был выдвинут на Нобелевскую премию. Только смерть отделила Стуса от этой награды, ведь ее вручают посмертно. Для Стуса она стала неизбежным следствием его принципиальной позиции, а для советской власти была удобным выходом из напряженной ситуации".

О фильме:

Василий Семенович Стус. Имя этого поэта знает каждый украинец, ведь его стихотворения изучаются в школе, а история его невероятно трагична. Василий был из тех людей, которые никогда не могли промолчать во время несправедливости. Он слишком часто говорил о том, о чём миллионы других молчали. Это был не просто человек – поэт-шестидесятник, правозащитник, Герой Украины, борец за нашу культуру. Перед зрителями будут последние дни из жизни Стуса, а также его смерть в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985 года. Власть до последнего пыталась уговорить Василия Семеновича перейти на их сторону всеми различными способами, но поэт ни за что не соглашался продать душу дьяволу. За это его и наказали.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Заборонений" стартует с 5 августа.

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