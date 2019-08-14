В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Однажды в…Гулливуде"

13 августа в кинотеатре Оскар, Gulliver при поддержке BURO состоялась гала-премьера 9-го фильма Квентина Тарантино – "Однажды в… Голливуде".

Первыми ленту увидели: Гарик Корогодский, Дмитрий и Ольга Шуровы, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Светлана Бевза, Владимир Омелян, Артем Пивоваров, ЛилияПустовит, Игорь Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Грицфельдт, Тоня Ноябрева, Анна Жижа, Соломия Витвицкая, Назар Гук-Юлик, Руслан Багинский, ПетрЯсинский, Денис Глинин, Анастасия Даугуле, Полина Неня, Леся Матвеева, Валерий Созановский, Оксана Берг, Антон и Ксения Шнайдеры, Валерия Толочина, Соня Кей, Вячеслав Соломка, Дмитрий Ярошенко, Павел Костицын, Монро, Максим Ежов, Алекс Захарчук, Игорь Кузьменко и многие другие.

О фильме:

Популярный телевизионный актер Рик Далтон и его незаменимый дублер Клифф Бут пытаются выжить в мире меняющейся киноиндустрии. Когда Рику недвусмысленно дают понять, что его как актера пустили в тираж, герой задумывается над переездам в Италию для съемок в набирающих популярность спагетти-вестернах. Тем временем рядом с домом Рикак поселились новые соседи в лице набирающего всемирную славу режиссера Романа Полански и его очаровательной жены Шерон Тейт, которой суждено стать жертвой безжалостной "семейки" Чарльза Мэнсона.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Однажды в…Гулливуде" стартует с 15 августа.

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