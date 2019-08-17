В Британии скончался оскароносный режиссер: чем он прославился

В Великобритании умер известный аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс.

Он скончался в возрасте 86 лет в своем доме в Бристоле, сообщает Daily Mail.

Уильмяс известен прежде всего как режиссер-мультипликатор популярного мультипликационного фильма "Кто подставил кролика Роджера", за работу над которым удостоен двумя наградами "Оскар".

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Ричард Уильямс

Ричард Уильямс

Кроме того, он разрабатывал анимацию для короткометражных мультфильмов "Розовая пантера" и два раза получал премию Bafta.

Уильямс является автором нескольких книг, в частности, "Набор для выживания аниматора".

Он родился в Канаде, но в 50-х переехал в Великобританию. Мужчина был женат четыре раза, у него остались шестеро детей.

Розовая пантера Кадр мультфильма

Кто подставил кролика Роджера Кадр фильма

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня известному музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин) мог исполниться 51 год. Он погиб в ДТП в 2015 году.

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