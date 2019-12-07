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7 декабря • обновлено в 12:38
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Умер актер из сериала "Друзья"

1.7т
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Американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано", умер на 83-м году жизни.

О печальном известии по поводу артиста, сыгравшего роль отца Рэйчел Грин в популярном молодежном сериале, рассказал представитель знаменитости, передает CNN.

"Мы в Агентстве Художников Абрамса опечалены, узнав о кончине Рона. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре. Мы выражаем соболезнования его жене Джессике и семье", – сказал он.

Рон Либман в сериале "Друзья"

Рон Либман в сериале "Друзья"

tvandmovienews

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Причина смерти Либмана не раскрывается. Он родился в Нью-Йорке. В 1993 году Лейбман получил премию "Тони" за лучшую мужскую роль в фильме "Ангелы в Америке: подходы тысячелетия".

Рон Либман в сериале "Друзья"

Рон Либман в сериале "Друзья"

Кадр из сериала "Друзья"

Он играл в таких фильмах, как "Фар Лэп: Путь к победе", "Краденый камень", "Бойня номер пять", "Вон Тон Тон — собака, которая спасла Голливуд", "Норма Рэй", "Семь часов до приговора", "Ночь над Манхэттеном", "Дон Кинг: Только в Америке", "Страна садов" и "Горный хрусталь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао на съемках китайского экшн-реалити Chase Me.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
смерть шоу-бизнес кино сериал Друзья/Friens
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