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10 октября • обновлено в 05:00
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Украинский фильм номинирован на премию "Оскар": что известно о претенденте

5.1т Читать материал на украинском

Украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева попал в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм".

Об этом говорится в пресс-службе Госкино в Facebook, где также рассказывается о еще одной киноленте украино-чешского-польско-словацкого производства "Раскрашенный птенец", режиссера Вацлава Магоула, который был представлен от Чехии.

Фильм "Додому" попал в лонг-лист премии "Оскар"

Фильм "Додому" попал в лонг-лист премии "Оскар"

"Американская киноакадемия огласила длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Отобранный Украинским Оскаровским комитетом фильм Наримана Алиева "Додому" – в длинном списке картин из 93 стран мира, которые прошли отбор", – уточнили в Госкино.

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Видео: официальный трейлер фильма "Додому"

В фильме повествуется о крымском татарине Мустафе, потерявшем сына во время войны на востоке Украины. Он решил похоронить ребенка дома, в Крыму, после чего отправился с младшим сыном в путешествие. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Фильм "Додому" также претендует на награду Европейской киноакадемии. В Украине этот фильм награжден Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотой Дюк", который присуждается по результатам зрительских симпатий.

Как известно, шорт-лист кинопремии "Оскар" будет объявлен 16 декабря 2019 год, а номинанты – 13 января 2020 года.

92-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Додому" уже был презентован на Каннском фестивале, где получил одобрение кинокритиков. Лента вошла в конкурсную программу "Особый взгляд". Мировая премьера ленты состоялась 22 мая.

В августе стало известно, что украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

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Место
Украина
Тег
Оскар
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надеюсь, главный трек воет джамала
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Надеюсь, главный трек воет джамала:. Мадам, не огорчайтесь: вы же знаете этих западных интриганов. Если бы не они, Оскара бы получила Россия за мультфильм о новых ракетах с непредсказуемой территорией. Но ничего, зато Вы со Скаьеевой поделите премию ТЭФИ;)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну куда же без крымских татар и войны в Донбассе
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Ну куда же без крымских татар и войны в Донбассе". Некуда, некуда, мадам! Без них Ольгино снимут с довольствия
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
очередные свинные сопли
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