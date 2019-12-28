Не всегда люди желают воевать друг против друга. Возможно, их просто стравливают власти. Ведь бывают в истории человечества показательные случаи, когда воюющие стороны выходят из окопов, чтобы обменяться подарками и поздравить друг друга с праздниками.
Сейчас, казалось бы, такое невозможно. Но иногда очень хотелось бы, чтобы вражеские солдаты на востоке Украины поняли, что им задурили голову, и сложили оружие хотя бы на Новый Год и Рождество. Ведь, как говорил когда-то Папа Римский Бенедикт XV, война должна стихнуть хотя бы в то время, когда поют ангелы. А там уже и до положительного для Украины исхода будет недалеко.
Известнейший случай произошел во времена Первой мировой войны. На Западном фронте Рождество праздновали вместе немецкие, французские и английские солдаты. Они пели рождественские песни, играли в футбол и вместе чтили память павших в бою. Казалось бы, свершилось чудо, которого никто не ожидал.
Как воины двух противоборствующих сторон смогли удивить весь мир и подарить ему хотя бы немного надежды на лучшее? Узнаете в военной драме Кристиана Кариона "Счастливого Рождества".
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