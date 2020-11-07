Телеканал 'Украина' покажет сериал 'Вызов' о работе украинских спасателей

23 ноября в 17:00 телеканал "Украина" состоится премьера нового сериала "Вызов".

40-серийная лента будет о работе украинских спасателей, в содержание которой войдут реальные жизненные ситуации и операции спасения.

За сюжетом сериала "Вызов", поезд в метрополитене останавливается на аварийную остановку. Неизвестны ни причины аварии, ни точное количество пострадавших, кроме того, не исключали и диверсию или теракт. Ситуация обостряется, когда становится известно, что один из пассажиров вагона нелегально перевозил контейнер с вирусом, который неожиданно исчез. Так, авария в подземке грозит масштабной эпидемией всем жителям мегаполиса.

"Это сюжет одной из серий, который познакомит зрителя с нюансами работы спасателей. Ежедневно они оказываются перед сложными задачами и личными вызовами. Мы покажем, как эти храбрые люди действуют в экстремальных ситуациях. Продемонстрируем их технику – высокое оснащение, которое мало кто из нас видел. А также приоткроем завесу их личных переживаний", – поделилась содержанием руководитель сериала "Вызов" Светлана Усенко.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь. В кадре они примеряли образы спасателей: пожарного, пиротехника, альпиниста, кинолога, водолаза, психолога или парамедика. Также с актерами на съемочной площадке работали настоящие сотрудники ГСЧС.

К слову, съемки сериала "Вызов" начались в конце мая 2020 года. За это время творческая команда "устроила" около 20 пожаров и взрывов, работали на крышах, в полях, болотах и штольнях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине снимут сериал про космос для французского канала.