Николай Янович ещё даже и не думал о том, как быстро свалить в Австрию, однако его дальний родственник Эдвард уже во всю крутил шуры-муры. Его "жертвой" стала девчонка, с которой они учились в школе — Белла. Однако не только Эдвард претендовал на руку, сердце, и шею Беллы. За ней также упадал её друг Джейкоб, которому явно не нравился примажоренный выскочка.

Оба парня настойчиво добивались внимания юной красавицы. Однако семейные мелодрамы отошли на второй план, когда к ним начала надвигаться армия молодых, но жаждущих крови вампиров. За этим всем стояла некая Виктория, которую в свое время опрокинул Эдвард, убив её суженного. Теперь её ничто не остановит.

Удастся ли сладкой троице спасти свои задницы, и сможет ли помочь Эдварду его давний родственник — бывший глава правительства Украины? Узнаете в фантастической мелодраме Дэвида Слэйда "Сумерки. Сага. Затмение".

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