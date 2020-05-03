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3 мая • обновлено в 22:30
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Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

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В кинематографе времен СССР было немало актрис, которых можно назвать настоящими красавицами. Они влюбляли в себя мужчин с первого взгляда, а советские женщины стремились им подражать.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самых красивых актрис времен СССР. Отметим, что помимо привлекательной внешности, они обладали необыкновенным талантом.

Наталья Кустинская

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: kp.ua

Красота Натальи стала явлением международного масштаба. В 1960-е годы французский журнал Candide включил ее в первую десятку самых красивых актрис мира. Отметим, что Кустинская запомнилась зрителям великолепной игрой в комедиях "Три плюс два" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Наталья Варлей

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: gazetaingush.ru

Советская актриса Наталья Варлей прославилась как секс-символ страны после выхода фильма "Кавказская пленница". Не менее запоминающаяся роль Варлей – Панночки в экранизации "Вия".

Элина Быстрицкая

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: donday.ru

После выхода эпопеи "Тихий дон" в Советском союзе не осталось ни одного мужчины, который не был бы тайно влюблен в черноглазую Быстрицкую.

Виктория Федорова

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: filmpro.ru

Виктория Федорова – советская и американская актриса и модель. Она успела стать популярной на родине и даже после эмиграции в США не осталась без работы. Своей ослепительной внешностью Виктория обязана отцу – американскому адмиралу Джексону Тейту.

Татьяна Самойлова

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: mir24.tv

Самойлова одна из самых красивых актрис не только Советского союза, но и всего мира. Жюри Каннского фестиваля в 1957 году присудило Татьяне премию "Апельсиновое дерево", как самой скромной и очаровательной актрисе. Естественно, это было мировое признание за роль Вероники в фильме "Летят журавли".

Любовь Полищук

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: sm-news.ru

Великолепная Любовь Полищук обладала уникальной способностью быть смешной и неряшливой в кадре, но при этом оставаться обворожительной красавицей. Она сыграла в таких фильмах: "Любовь с привилегиями", "Интердевочка" и других.

Любовь Орлова

Сводили с ума всех мужчин: топ самых красивых актрис СССР

Фото: 24smi.org

На протяжении многих лет Любовь Орлова была примадонной советского киноэкрана, отличаясь изысканной аристократической внешностью и редким чувством стиля. Ее имя ассоциируется с непревзойденными комедиями "Веселые ребята", "Волга, Волга".

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Автор
Кристина Долматова
Теги
кино СССР
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Ложь, пизде-жь и провокация...
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