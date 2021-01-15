'Судьба обмену не подлежит': о чем сериал и где смотреть все серии онлайн

В четверг, 14 января, на телеканале "Украина" показали мини-сериал под названием "Судьба обмену не подлежит". В главной роли появилась известная актриса Юлия Такшина.

Режиссер киноленты – Алексей Гусев. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Молодая женщина, забеременевшая после изнасилования и не имеющая средств, чтобы растить новорожденную дочь, хочет оставить малышку в роддоме.

Но, познакомившись с соседкой по палате, – счастливой матерью сестер-двойняшек и женой обеспеченного бизнесмена, Наталья решает перехитрить судьбу и меняет свою дочь местами с одной из двойняшек Анны и Бориса.

В главных ролях снялись такие популярные актеры как Юлия Такшина, Ольга Олексий, Виталий Кудрявцев, Тамара Антропова и другие.

Сериал "Судьба обмену не подлежит" транслировался на телеканале "Украина". После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала или же на YouTube.

"Судьба обмену не подлежит" 1 серия: смотреть онлайн

"Судьба обмену не подлежит" 2 серия: смотреть онлайн

"Судьба обмену не подлежит" 3 серия: смотреть онлайн

"Судьба обмену не подлежит" 4 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "Украина" состоялся показ мини-сериала "Нарушая правила". Главную роль сыграла популярная актриса Елена Шилова.