Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" — серия "Принц и бунтарь"

Мердоку и констеблю Кребтри поручено обеспечить меры безопасности по случаю визита внука самой королевы Виктории – принца Альфреда. А внучек, оказывается – еще тот гуляка, который любит вечеринки и красивых девушек. И вот стало известно о заговоре тайного братства, которое несет смертельную опасность для королевской семьи. Говорят, Торонто – одно из самых безопасных мест Северной Америки. Не запятнают ли детективы честь города?

Смотрите 17 сентября в 20:10 только на ObozTV

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!