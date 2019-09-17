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17 сентября • обновлено в 09:01
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" — серия "Принц и бунтарь"

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Мердоку и констеблю Кребтри поручено обеспечить меры безопасности по случаю визита внука самой королевы Виктории – принца Альфреда. А внучек, оказывается – еще тот гуляка, который любит вечеринки и красивых девушек. И вот стало известно о заговоре тайного братства, которое несет смертельную опасность для королевской семьи. Говорят, Торонто – одно из самых безопасных мест Северной Америки. Не запятнают ли детективы честь города?

Смотрите 17 сентября в 20:10 только на ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" — серия "Принц и бунтарь"

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