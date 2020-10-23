Скарлетт Йоханссон сыграет невесту Франкенштейна в ремейке культового фильма

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в научно-фантастическом триллере Bride – современном варианте "Невесты Франкенштейна". Артистка также выступит продюсером.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. По словам инсайдеров, в кинокартине рассказывает о необычной женщине, созданной для того, чтобы быть идеальной женой. Ее создание – это навязчивая идея успешного предпринимателя. В какой-то момент героиня Йоханссон отвергает своего создателя и бежит в большой мир, но обнаруживает, что мир видит в ней чудовище.

Режиссером фильма стал Себастьян Лелио, который в 2018 году получил "Оскар" за картину "Фантастическая женщина". Также его хорошо знают по картине "Глория Белл", главную роль в которой сыграла Джулианна Мур. К слову, проект выйдет на сервисе Apple TV +, даты начала съемок и релиза пока неизвестны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Джаред Лето появится в режиссерской версии "Лиги Справедливости" от Зака ​​Снайдера в роли Джокера. Лента выйдет на платформе HBO Max в 2021 году.