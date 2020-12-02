Самые ожидаемые сериалы декабря 2020-го: список премьер

Первый месяц зимы порадует не только множеством кинопремьер. Любители сериалов также смогут найти, что посмотреть.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о горячих новинках и долгожданных продолжениях, которые выйдут в декабре 2020 года.

Драматический сериал рассказывает историю жизни, о творческом становлении и трагичной смерти одной из самых успешных латино-американских исполнительниц ХХ века – Селены Кинтанильи-Перес. "Королева техано", как ее называли, прожила слишком короткую, но невероятно яркую жизнь. Она прошла путь от концертов в ресторанах до мировой известности, а погибла от рук лучшей подруги в возрасте 23 лет.

Премьера 5 декабря на Netflix.

По сюжету, сын известного и уважаемого судьи из Нью-Орлеана Майкла Десиато сбивает насмерть в автомобильной катастрофе человека. Дело осложняется тем, что парень скрылся с места преступления. Десиато старается защитить своего любимого сына и даже нарушает закон, скрывая следы преступления. Но ситуация для Майкла Десиато накаляется до предела, ведь погибший в автокатастрофе – единственный наследник главы криминального клана.

Премьера 7 декабря на Showtime.

В новом сезоне Сабрина снова будет бороться с Дьяволом, но на этот раз у нее будет немалая поддержка. Из-за того, что она нарушала пространство и время ранее, обе ее версии теперь могут существовать одновременно. Поэтому юная ведьма теперь и Королева ада, и жительница Гриндейла, над которым нависла новая угроза.

Премьера состоится 31 декабря на Netflix.

Молодые геймеры, одержимые компьютерными играми, оказываются в опустошенном Токио, наполненном различными ловушками и испытаниями. Ребятам придется участвовать в опасных играх, чтобы выжить. Сериал основан на одноименной манге 2010 года.

Дата премьеры 11 декабря на Netflix.

История расскажет о двух братьях, которые переезжают в маленький провинциальный городок Бриджпорт из-за семейной трагедии. Хоть местные и утверждают, что здесь тихо и спокойно, вскоре жизнь братьев наполняется пугающими, отчасти мистическими событиями. Вскоре братья решают пойти по стопам отца, который начал расследование неких загадочных происшествий.

Премьера первого сезона 5 декабря на Hulu.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился тизер украинского сериала "Секс, Інста і ЗНО", режиссером которого стал Антонио Лукич.