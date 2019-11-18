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18 ноября • обновлено в 18:45
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"С душой!" Клип к фильму "Заборонений" вызвал ажиотаж в сети

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В сети с восторгом отреагировали на клип группы "Мандри" к фильму "Заборонений".

Видео появилось на YouTube 17 ноября. Оно набрало несколько десятков комментариев и сотни лайков.

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В сети с восторгом прокомментировали клип: "Круто! Стиляги", "Отличная работа", "Так держать. Очень круто", "Город и конвалии - атмосферно", — написали в комментариях.

"С душой!" Клип к фильму "Заборонений" вызвал ажиотаж в сети
"С душой!" Клип к фильму "Заборонений" вызвал ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка Янина Соколова вывела из себя главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука вопросом о диссиденте Василии Стусе.

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Автор
Юрко Медянык Юрко Медянык
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