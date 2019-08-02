"Рик и Морти": когда выйдет 4 сезон, трейлер, отзывы, смотреть онлайн

"Рик и Морти" - комедийный мультсериал с научно-фантастическим уклоном, который создали Джастин Ройланд и Дэн Хармон.

Первая серия вышла зимой 2013 года и произвела настоящий фурор среди зрителей канала Cartoon Network. Второй сезон вышел в 2015, а третий в 2017, и вот поклонники уже два года с нетерпением ждут выхода новых серий.

Когда выйдет 4 сезон "Рик и Морти"?

В мае 2018 года стало известно, что сериал "Рик и Морти" получит свое продолжение, и фанаты, переживавшие о судьбе любимого шоу, выдохнули с облегчением. Канал Adult Swim оформил заказ на целых 70 эпизодов (на сколько сезонов это количество будет разбито пока что неизвестно), то есть в три раза больше, чем уже вышло.

Однако точная дата выхода нового сезона пока что не объявлена. Говорят, что уже в ноябре 2019 года будет премьера первой серии, но официальные источники не подтверждают эту информацию. Достоверно известно только то, что работа над мультфильмом идет полным ходом. Это означает, что ждать осталось не так уж долго.

О чем мультик "Рик и Морти"?

Морти – обыкновенный мальчишка, который ходит в школу и увлекается ровно тем же самым, что и его сверстники. Но у него совершенно невыносимый дедуля по имени Рик Санчез, которого всех вокруг считают сумасшедшим ученым, и вполне заслуженно. Увлеченный своими исследованиями, Рик постоянно увлекает Морти в невероятные, зачастую опасные приключения.

Зачем нужна алгебра, когда можно построить из всякого мусора действующую летающую тарелку? К чему возиться с одноклассниками во дворе, если дед спланировал путешествие через временной тоннель? Из-за безумного стремления Рика к открытиям и экспериментам, они с Морти постоянно оказываются в самых непредсказуемых обстоятельствах и дурацких ситуациях.

В качестве референса создатели использовали известную франшизу "Назад в будущее" и даже позиционировали свой мультфильм как ребяческую пародию, но не встретили негатива на этой почве. Скорее даже напротив, критики высоко оценили образы, сюжет и незаурядное чувство юмора, присущее каждой серии.

О чем будет 4 сезон "Рика и Морти"?

О сюжете нового сезона "Рика и Морти" пока что ничего неизвестно. Создатели предпочитают оставлять втайне свои задумки и лишь изредка делятся маленькими деталями в своих социальных сетях, преимущественно в твиттере.

Джастин Ройланд и Дэн Хармон обещают логично продолжить и завершить все сюжетные ветки, которые остались незакрытыми на момент финала третьего сезона. Также они обещают огромное количество приключений для Рика и Морти, в которых первому предстоит стать более ответственным дедом, а второму проявить себя как человека взрослого и смелого.

Создатели дают слово выпустить несколько флэшбеков про Рика Санчеза, которые так полюбились зрителям, а также гарантируют возвращение некоторых старых врагов, с ними придется схватиться всерьез. В четвертом сезоне обязательно появятся совершенно новые антагонисты.

С путешествиями во времени Ройланд и Хармон решили покончить, зато перемещения между мирами станут основной темой ближайшего сезона, который, как говорят, будет состоять из четырнадцати эпизодов.

Где смотреть "Рик и Морти" онлайн?

Мультфильм будет транслировать канал Cartoon Network, как и все предыдущие сезоны, а российская премьера состоится на канале 2х2. Также "Рика и Морти" можно будет найти на сайтах онлайн-кинотеатров и посмотреть хоть в оригинале, хоть в озвучке.

Трейлер 4 сезона "Рика и Морти"

Трейлера к четвертому сезону "Рика и Морти" еще нет, поэтому посмотрите видео с актуальной информацией по мультсериалу и послушайте увлекательные фанатские истории прямо сейчас:

Отзывы на "Рик и Морти"

Мультсериал "Рик и Морти" очень положительно оценивается критиками. К примеру, на сайте "Кинопоиск" он собрал 94% позитивных отзывов. Его оценка на популярном сайте IMDb - 9,3.

"Это просто шедеврально. Постмодернистская комедия, как и все образцы жанра, прикидывается историей о типичной семье, на деле является сумасшедшим миксом из цитат, абсурда и грубого, но всегда попадающего в точку юмора", "Мульт является квинтэссенцией всего лучшего из “Симпсонов”, “Футурамы”, “Южного парка” и “Гриффинов”. Каждый эпизод наполнен смыслом, безбашенным юмором и отсылками к другим произведениям", — пишут на сайте "Кинопоиск".

"Анимация не очень богата, но на это не обращаешь внимания. Мультсериал берёт своей харизмой, сюжетом и юмором", "Если сложить "Футураму", "Время Приключений", "Грэвити Фоллс" и трилогию "Назад в Будущее" - как раз так получится один из самых прекрасных мультсериалов этого времени - "Рик и Морти", — пришли в восторг зрители.

Кто создал "Рика и Морти"?

Авторами проекта являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон, которые познакомились в 2003 году на фестивале короткого метра Channel 101. Ройланд ежегодно принимал участие, а Хармон наблюдал за ним, и в конечном итоге решил, что ему вполне импонирует стиль этого аниматора.

Их сотрудничество началось с создания шуточных мультфильмов на основе франшизы "Назад в будущее", которые пришлись зрителям по душе за счет смелого и неоднозначного юмора на тему отношений Эмметта Брауна и Марти Макфлая, главных героев серии фильмов.

Несмотря на успех пародий, Ройланд и Хармон на время разошлись в творческом смысле. Пока Ройланд занимался озвучкой мультфильмов ("Гравити Фоллз", "Время приключений"), Хармон вплотную занимался своим ситкомом под названием "Сообщество".

В 2012 году они решили довести до ума свою идею об анимационном юмористическом сериале, но тогда даже подумать не могли, что "Рик и Морти" будут иметь такой успех по всему миру. Они до сих пор работают вместе, сообща пишут сценарии, продумывают сюжетные повороты. Команду слаженней и представить себе сложно, так что в качестве четвертого сезона сомневаться не приходится.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!