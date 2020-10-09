Появился трейлер драмы "Минамата" с Джонни Деппом, который изменился в фильме до неузнаваемости

Вышел первый трейлер исторической драмы "Минамата", премьера которой состоится в декабре 2020 года.

Главного персонажа – фотографа-документалиста Юджина Смита – в ленте исполнил голливудский актер Джонни Депп. Для роли знаменитость кардинально изменил свою внешность: он отрастил седую бороду и сменил прическу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, фильм уже продемонстрировали на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. В украинский прокат лента должна выйти 20 декабря.

Отметим, фильм рассказывает о 1970-х годах, когда в японском городке Минамата зафиксировали массовое отравление людей. Туда отправляется американский фотограф Юджин Смит, чтобы сделать особый фоторепортаж для журнала. Тогда мужчине удалось сделать знаковые кадры в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы три самые ожидаемые сериалы осени 2020 года. Это, в частности, "Отыграть назад", "Эмили в Париже" и "Сестра Рэтчед". Узнайте, о чем повествуют ленты, по ссылке.