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4 мая • обновлено в 22:30
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Диванный критик
Диванный критик
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Подальше от заразы: как звезды Голливуда празднуют дни рождения?

1.7т

Несмотря на общую ситуацию в мире, Америку лихорадит до сих пор. В стране зарегистрировали более миллиона случаев коронавирусной болезни. Поэтому тем, у кого день рождения выпал на период карантина, не особо повезло.

Однако находятся смельчаки, которые не опускают руки и всегда находят выход из трудной ситуации. Бен Аффлек, который встречается с кубинской актрисой Аной де Армас, решил устроить ей сюрприз. Пара сбежала от всего мира и отпраздновала романтический день рождения 32-летней красотки посреди пустыни. Конечно же, Ана поделилась впечатлениями в Инстаграме.

Подальше от заразы: как звезды Голливуда празднуют дни рождения?

Это далеко не первый случай, когда звезда "Перл-Харбора" и девушка Бонда проводят время вне дома. Папарацци каждый день замечают их в разных уголках Лос-Анджелеса. То они просто вышли проветриться, то им срочно понадобились пончики… Однако это не сильно волнует Бена и Ану, которым так хорошо вместе. Главное, чтобы Аффлек снова не начал пить!

А пока сладкая парочка развлекается на карантине, предлагаем посмотреть супергеройский боевик Дэвида Эйера "Отряд Самоубийц". В этом фильме Бен Аффлек сыграл роль Бэтмена. Конечно, до экранной харизмы Кристиана Бэйла ему далеко, но игра Бена тоже ничего.

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среди туч Солнце
среди туч Солнце
Горячая штучка, помню ее по Черной лагуне, которую школота знает по рос версии Закрытая школа.
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